Откачка и утилизация жидких отходов I-V класса опасности

Оказываем услуги по откачке и утилизации жидких отходов I-V класса опасности. Предоставляем закрывающие документы об утилизации

Цена договорная!

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Откачка автомоек

Оказываем услуги по откачке ила с автомоек. Собственный парк современных илососных машин способных справиться с любой поставленной задачей.

Цена от 9999 руб.

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Услуги илососа, аренда илососа, заказать илосос

в Москве и Московской области!

Аренда илососа

Оказываем услуги по аренде илососа для откачки иловых отложений, ЖБО, жидких отходов производства. Длинна шлангов до 100 метров, мощные вакуумные насосы.

Цена от 11999 руб.

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Откачка жироуловителей

Оказываем услуги по откачке и обслуживанию жироуловителей на пищевых производствах, в ресторанах, пунктах общественного питания и торговых центрах.

Цена от 9999 руб.

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Откачка бурового шлама

Откачка ила из септиков и выгребных колодцев

Оказываем услуги по откачке бурового шлама, бентонита, откачке строительных котлованов на объектах заказчика. Предоставляем илосос как на смену, так и на длительный период.

Оказываем услуги по прочистке наружных и внутренних труб систем канализации и водоснабжения от отложений и грязи, устраняем засоры.

Оказываем услуги по откачке ила из септиков, выгребных ям, колодцев частных домов, предприятий и организаций.

Цена от 11999 руб.

Цена от 200 руб/пог.м.

Цена от 9999 руб.

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Гидродинамическая очистка канализационных труб Гидродинамическая очистка

канализационных труб

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