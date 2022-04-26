Откачка и утилизация жидких отходов I-V класса опасности
Оказываем услуги по откачке и утилизации жидких отходов I-V класса опасности. Предоставляем закрывающие документы об утилизации
Откачка автомоек
Оказываем услуги по откачке ила с автомоек. Собственный парк современных илососных машин способных справиться с любой поставленной задачей.
Услуги илососа, аренда илососа, заказать илосос
в Москве и Московской области!
Аренда илососа
Оказываем услуги по аренде илососа для откачки иловых отложений, ЖБО, жидких отходов производства. Длинна шлангов до 100 метров, мощные вакуумные насосы.
Откачка жироуловителей
Оказываем услуги по откачке и обслуживанию жироуловителей на пищевых производствах, в ресторанах, пунктах общественного питания и торговых центрах.
Откачка бурового шлама
Откачка ила из септиков и выгребных колодцев
Оказываем услуги по откачке бурового шлама, бентонита, откачке строительных котлованов на объектах заказчика. Предоставляем илосос как на смену, так и на длительный период.
Оказываем услуги по прочистке наружных и внутренних труб систем канализации и водоснабжения от отложений и грязи, устраняем засоры.
Оказываем услуги по откачке ила из септиков, выгребных ям, колодцев частных домов, предприятий и организаций.
Гидродинамическая очистка канализационных труб
Гидродинамическая очистка
канализационных труб