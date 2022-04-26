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Откачка и утилизация жидких отходов I-V класса опасности

Оказываем услуги по откачке и утилизации жидких отходов I-V класса опасности. Предоставляем закрывающие документы об утилизации

Цена договорная!
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Откачка автомоек

Оказываем услуги по откачке ила с автомоек. Собственный парк современных илососных машин способных справиться с любой поставленной задачей.

Цена от 9999 руб.
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Услуги илососа, аренда илососа, заказать илосос
в Москве и Московской области!

Аренда илососа

Оказываем услуги по аренде илососа для откачки иловых отложений, ЖБО, жидких отходов производства. Длинна шлангов до 100 метров, мощные вакуумные насосы.

Цена от 11999 руб.
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илосос

Откачка жироуловителей

Оказываем услуги по откачке и обслуживанию жироуловителей на пищевых производствах, в ресторанах, пунктах общественного питания и торговых центрах. 

Цена от 9999 руб.
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Откачка бурового шлама

Откачка ила из септиков и выгребных колодцев

Оказываем услуги по откачке бурового шлама, бентонита, откачке строительных котлованов на объектах заказчика. Предоставляем илосос как на смену, так и на длительный период.  

Оказываем услуги по прочистке наружных и внутренних труб систем канализации и водоснабжения от отложений и грязи, устраняем засоры.  

Оказываем услуги по откачке ила из септиков, выгребных ям, колодцев частных домов, предприятий и организаций.

Цена от 11999 руб.
Цена от 200 руб/пог.м.
Цена от 9999 руб.
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Гидродинамическая очистка канализационных труб
Гидродинамическая очистка
канализационных труб
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О компании 

Каждый день мы осуществляем откачку и вывоз жидких отходов производства, сточных вод и иловых отложений. Создаём выгодные условия сотрудничества для десятков клиентов по всей Москве и Московской области.

Наши сотрудники более 10 лет делают наш мир чище, обеспечивая нормальную жизнедеятельность сотням компаний и частных клиентов.

Убедитесь в этом сами, воспользовавшись нашими услугами!

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ИЛСЕРВИС
илососная машина
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